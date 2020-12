Bei Brexit-Verhandlungen läuft selbst gesetzte Frist ab

Corona-Maßnahmen sollen wohl ab Mittwoch verschärft werden

Berlin: Angesichts der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen in Deutschland müssen sich die Menschen auf einen strengen Lockdown noch vor Weihnachten einstellen. Am Vormittag wollen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Merkel per Videokonferenz über weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie beraten. Bereits im Vorfeld mehren sich die Anzeichen dafür, dass die verschärften Regeln spätestens am Mittwoch in Kraft treten sollen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios sind sich die unionsgeführten Länder darin einig. Auch die SPD-regierten Länder sowie Baden-Württemberg unter grüner Führung haben sich demnach offen gezeigt für einen schnellen Lockdown. Unklar ist aber noch, wie die Schulen weiter verfahren sollen. Auch die Frage, welche Kontaktbeschränkungen über Weihnachten gelten sollen, muss offenbar noch diskutiert werden. Das Robert-Koch-Institut hat in der Früh 20.200 neu registrierte Corona-Infektionen gemeldet - gut 2.400 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 169,1.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.12.2020 08:30 Uhr