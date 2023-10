Bei Brand in spanischer Diskothek sterben 13 Menschen

Murcia: Bei einem Brand in einer Diskothek in Südostspanien sind nach neuen Angaben mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Rettungsdienste berichten zudem von vier Verletzten. Einige Personen werden noch vermisst. Der Bürgermeister von Murcia rief eine dreitägige Trauer aus. Das Feuer war am frühen Morgen ausgebrochen und hatte schnell auf andere Nachtlokale übergegriffen. In Medienberichten heißt es, ein Scheinwerfer habe den Brand ausgelöst. Die Feuerwehr brauchte fast drei Stunden, um den Brand zu löschen.

