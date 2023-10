Bei Brand in spanischer Disko sterben sieben Menschen

Murcia: Bei einem Brand in einer Diskothek in Spanien sind nach jüngsten Angaben mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Ob es noch weitere Opfer gibt, ist nicht klar. Der Bürgermeister in Murcia, südlich von Valencia, sprach von möglicherweise mehreren Vermissten. Mindestens vier Menschen wurden verletzt. Der Brand war gegen 6 Uhr am Morgen ausgebrochen. Augenzeugen berichten, Ursache sei ein Scheinwerfer gewesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2023 13:00 Uhr