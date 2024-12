Bei Brand in Seniorenheim in München werden zehn Menschen verletzt

München: Bei einem Brand in einem Senioren- und Pflegeheim in der Innenstadt sind zehn Menschen verletzt worden. Das erfuhr der BR vom Rettungsdienst. Rund 60 Personen wurden laut Feuerwehr ins Freie gebracht. Der Brand brach im Dachstuhl des Vincentinums aus. Den Angaben zufolge haben die Flammen auch einen historischen Turm erfasst. Mehrere Löschzüge sind im Großeinsatz. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Das Senioren- und Pflegeheim Vincentinum wurde 1857 gegründet und war damals das erste dieser Art in München.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2024 17:15 Uhr