Bei Brand in Pflegeheim in Reutlingen sterben drei Menschen

Handwerk beklagt erheblichen Mangel an Auszubildenden

Berlin: Die Handwerksbetriebe in Deutschland leiden unter einem erheblichen Mangel an Auszubildenden. Zu diesem Ergebnis kommt der Zentralverband des Deutschen Handwerks in einer aktuellen Umfrage. Demnach gab jeder zweite Betrieb an, keine passenden Auszubildenden zu finden. Die Betriebe hätten weiter einen großen Ausbildungswillen, laut Handwerkspräsident Dittrich fehlt es aber an Bewerberinnen und Bewerbern für die offenen Lehrstellen. Dabei seien die Berufschancen angesichts der großen Modernisierungsaufgaben und des Fachkräftemangels derzeit so gut wie kaum jemals zuvor, so Dittrich. Aus seiner Sicht fehlt es vor allem in Gymnasien an Berufsorientierung. Hier erführen Jugendliche nur unzureichend, wie digital, jobsicher und sinnstiftend das Handwerks sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2023 07:00 Uhr