Bei Brand in Münchner Stadtteil Neuperlach werden 6 Personen verletzt

München: Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Münchner Stadtteil Neuperlach sind sechs Menschen verletzt worden. Vier Personen mussten wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei war in der Nacht in einer Wohnung im ersten Stock ein Feuer ausgebrochen. Deren Bewohner konnten das Haus zwar eigenständig verlassen. Allerdings war laut Feuerwehr das Treppenhaus so verraucht, dass die anderen Hausbewohner zunächst in ihren Wohnungen bleiben mussten. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und entfernten den Rauch mit einem Hochleistungslüfter. Warum das Feuer ausbrauch, ist noch unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.04.2024 09:30 Uhr