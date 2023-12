Bei Brand in Memminger Pizzeria entsteht hoher Sachschaden

Memmingen: Bei einem Brand in einer Pizzeria in der schwäbischen Stadt ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Das Feuer war laut Polizei am späten Abend im Dachstuhl des Gebäudes in der Innenstadt von Memmingen ausgebrochen. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Brandursache ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2023 07:00 Uhr