Bei Brand in Istanbuler Nachtclub sterben 29 Menschen

Istanbul: Bei einem Feuer in einem Nachtclub sind den türkischen Behörden zufolge 29 Menschen ums Leben gekommen. Der Brand sei tagsüber während Renovierungsarbeiten ausgebrochen, hieß es. Sechs Personen seien im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen worden. Auf Videoaufnahmen war Rauch zu sehen, der aus dem Kellergeschoss austrat, sowie Flammen, die bis in den dritten Stock schlugen. Der Club war für die Arbeiten einen Monat geschlossen. Er nimmt zwei Keller-Etagen in einem Wohngebäude mit 16 Stockwerken ein. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Laut Istanbuler Gouverneur könnten aber Arbeiten in den Clubräumen der Auslöser gewesen sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2024 22:00 Uhr