Bei Brand in iranischem Gefängnis sterben vier Menschen

Teheran: Bei einem Brand in einer großen Haftanstalt in der iranischen Hauptstadt sind vier Menschen gestorben und mehr als 60 verletzt worden. Das teilte die Justizbehörde des Landes mit. Auf Videos waren am Abend Flammen über dem Gefängnis Ewin zu sehen und Schüsse zu hören. Laut der Teheraner Staatsanwaltschaft sollen Gefangene ein Lager mit Häftlingsunformen in Brand gesetzt haben. In der Haftanstalt werden politische Gefangene eingesperrt. Ein Zusammenhang zwischen dem Feuer und den seit vier Wochen andauernden Protesten gegen die Regierung besteht den Behörden zufolge aber nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2022 13:00 Uhr