Bei Brand in Hamburger Krankenhaus werden 55 Insassen verletzt

Hamburg: Nach dem Brand im Marienkrankenhaus in Hamburg laufen die Ermittlungen zur Ursache. Der Geschäftsführer der katholischen Klinik erklärte, die Sicherheit der Patientinnen und Patienten habe oberste Priorität. Zugleich dankte er dem Krankenhauspersonal und der Hamburger Feuerwehr für den schnellen und gut koordinierten Einsatz in der vergangenen Nacht. In der geriatrischen Abteilung war in einem Patientenzimmer ein Feuer ausgebrochen und drohte, sich über die Außenfassade auszubreiten. Drei Menschen zwischen 84 und 87 Jahren kamen ums Leben, die Zahl der Verletzten wurde zuletzt von 34 auf 55 nach oben korrigiert.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 01.06.2025 18:00 Uhr