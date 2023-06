Bei Brand in Flüchtlingsunterkunft in Thüringen stirbt ein Kind

Meldungsarchiv - 04.06.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Apolda: Bei einem Brand in einem Asylbewerberheim im thüringischen Apolda ist ein Kind ums Leben gekommen. Der Brand sei am frühen Morgen gegen fünf Uhr im Wohnbereich der Unterkunft ausgebrochen, teilte die Thüringer Polizei mit. 250 Menschen mussten evakuiert werden, zehn von ihnen kamen wegen Verletzungen ins Krankenhaus. Bei dem Kind handelt es sich mutmaßlich um einen neunjährigen ukrainischen Jungen, der vermisst wird. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Die Bewohner wurden in eine Turnhalle gebracht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2023 14:00 Uhr