Bei Brand in Asylbewerberunterkunft in Selb werden drei Menschen verletzt

Selb: In der Stadt im Fichtelgebirge ist am Abend ein Brand in einem Asylbewerberheim ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden drei Personen leicht verletzt, zwei von ihnen mussten wegen Rauchgasvergiftungen behandelt werden. Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand im Keller der Unterkunft ausgebrochen, warum ist noch unklar. 30 Flüchtlinge mussten das Gebäude verlassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.11.2023 01:00 Uhr