Bei Brand in Asylbewerberunterkunft in Selb gibt es drei Verletzte

Selb: In der oberfränkischen Stadt im Fichtelgebirge ist am Abend in einer Asylbewerberunterkunft ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurden drei Menschen leicht verletzt. Rund 30 Flüchtlinge mussten das Gebäude verlassen. Warum im Keller das Feuer ausgebrochen war, ist bisher unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2023 07:00 Uhr