Bei Brand eines Fastnachtwagens werden sechs Menschen verletzt

Kehl: Ein Fastnachtumzug in Baden-Württemberg ist von einer Brandkatastrophe überschattet worden. Nach Angaben der Polizei wurden in Kehl sechs Menschen verletzt, als ein Umzugswagen in Flammen aufging. Eine schwer verletzte Person musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Alle Verletzten gehören demnach einer Fastnachtsgruppe aus Glottertal im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald an. Nach bisherigen Erkenntnissen ist das Feuer im Innenraum des Wagens ausgebrochen, der ein Schiff darstellte. Mehrere Menschen sprangen vom brennenden Anhänger auf die Straße, um sich zu retten. Laut Polizeidirektion Offenburg dürfte eine Verpuffung an einem Stromaggregat das Unglück ausgelöst haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.02.2024 23:00 Uhr