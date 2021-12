Bei Bootsunglück vor der Küste Griechenlands sterben mindestens elf Menschen

Nachrichtenarchiv - 24.12.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Athen: Beim Untergang eines Flüchtlingsboots vor der griechischen Küste sind mindestens elf Menschen getötet worden. Das Boot war gestern Abend in Nähe der Insel Andikythira auf Grund gelaufen und gesunken. Nach Angaben der Küstenwache wurden seitdem elf Leichen geborgen. 90 Menschen konnten sich demnach an Land retten und seien in Sicherheit gebracht worden. Erst vorgestern war in der Ägäis ein Flüchtlingsboot gesunken. Dabei starben mindestens drei Menschen, dutzende weitere gelten noch als vermisst. Nach Schätzungen des Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind heuer von Januar bis November mehr als 2.500 Migranten gestorben, die versucht haben, auf dem Seeweg nach Europa zu gelangen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2021 22:00 Uhr