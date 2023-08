Bei Bombenangriff im Nordosten der Ukraine sterben fünf Menschen

Kiew: Bei einem russischen Raketenangriff sind in der nordukrainischen Stadt Tschernihiw fünf Menschen getötet und 37 verletzt worden. Eine Rakete sei mitten ins Zentrum der Stadt eingeschlagen, teilte der ukrainische Präsident Selenskyj mit. Die Polytechnische Universität und ein Theater wurden demzufolge getroffen. Der Staatschef veröffentlichte ein Video des Einschlagsorts, das Trümmer rund um ein großes Gebäude zeigte. Geparkte Autos sind zu sehen, deren Dächer und Fenster teilweise zerstört waren. Seitdem die russischen Truppen aus dem Gebiet zurückgedrängt wurden, war der Norden der Ukraine weitgehend von heftigen Kämpfen wie im Osten und im Süden des Landes verschont geblieben. Unterdessen ist Selenskyj zu einem Besuch in Schweden eingetroffen. Bei den Gesprächen soll es auch um die Zusammenarbeit in der Rüstungsbranche gehen.

