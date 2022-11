Bei Beschuss in Cherson gibt es mehrere Tote

Nachrichtenarchiv - 25.11.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Cherson: Die ukrainische Stadt ist in den vergangenen Stunden wieder heftig beschossen worden, seit dort ukrainische Truppen vor zwei Wochen die Kontrolle zurückgeholt hatten. Sieben Menschen wurden getötet und etwa 20 verletzt. Nach Angaben des dortigen Gouveneurs hatte ein Hochhaus Feuer gefangen. Ein Geschoss sei auf einem Kinderspielplatz eingeschlagen. Inzwischen arbeiten die Behörden mit Hochdruck daran, die beschädigte Strom- und Wasserversorgung in vielen ukrainischen Städten wieder herzustellen nach dem schweren Raketenangriff vom Mittwoch. Die Hälfte des Strom-Bedarfs könne mittlerweile wieder gedeckt werden, teilte ein Netzbetreiber mit. Auch die notabgeschalteten Kernkraftwerke werden wieder ans Netz angeschlossen. In der Hauptstadt Kiew haben derzeit aber weiter nur etwa 30 Prozent der Haushalte Strom.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2022 09:00 Uhr