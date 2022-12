Bei Bergrheinfeld glückte komplizierte Erneuerung einer Autobahnbrücke

Nachrichtenarchiv - 04.12.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bergrheinfeld: In der Nacht ist eine rund 750 Tonnen schwere Eisenbahnbrücke über die Autobahn 70 bei Bergrheinfeld im Landkreis Schweinfurt geschoben worden. Die Stahlkonstruktion war neben der gesperrten Autobahn aufgebaut worden. Über viele Stunden, bis in den Vormittag hinein, wurde die 62 Meter lange Stabbogenbrücke in einem aufwändigen Verfahren an die richtige Stelle gebracht. Sie ersetzt eine alte Brücke auf der Strecke zwischen Schweinfurt und Waigolshausen. Am 9. Dezember sollen auch wieder Züge über die Brücke fahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2022 12:00 Uhr