Bei Bayerns Energieversorgern wird gestreikt

München: Bei den bayerischen Energieversorgern wird heute und morgen gestreikt. Heute trifft es etwa die Energieversorger in Unter- und Mittelfranken, morgen stehen Versorger in Oberbayern, Schwaben und dem Allgäu auf der Streikliste. Die Stromversorgung ist laut Verdi nicht gefährdet. Beim Service allerdings rechnet die Gewerkschaft mit Folgen, wenn es beispielsweise um einen neuen Anschluss oder den Reparaturdienst geht. Verhandelt wird für eher kleinere und mittelständische Unternehmen. Beide Seiten sind schon aufeinander zugegangen. So fordert Verdi inzwischen nur noch sechs statt neun Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber haben ihr Angebot auf 4,6 Prozent aufgestockt. Die Verhandlungen gehen am Donnerstag weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2025 09:00 Uhr