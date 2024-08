Bei Balkon-Absturz in Hamburg werden sechs Menschen verletzt

Beim Absturz eines Balkons sind in Hamburg am Abend sechs Menschen verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Der Balkon ist nach Angaben der Feuerwehr am 3. Stock eines Mehrfamilienhauses aus den 60er oder 70erJahren im Stadtteil Langenhorn angebracht gewesen. Er sei nicht komplett nach unten gestürzt, sondern quasi um 90 Grad nach vorne abgeklappt und hänge immer noch an der Fassade. Warum der Balkon nachgab, ist noch nicht bekannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.08.2024 02:00 Uhr