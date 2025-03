Bei Bahnunglück in der Nähe von Karlsruhe sterben drei Menschen

Bei der Kollision eines Tanklasters mit einer Stadtbahn in Ubstadt-Weiher - das liegt nördlich von Karlsruhe - hat sich die Zahl der Todesopfer auf drei erhöht. Das teilte die Polizei am Abend mit. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Fahrzeuge am frühen Nachmittag an einem unbeschrankten Bahnübergang zusammengestoßen. Der LKW und die Stadtbahn gerieten in Brand. Der Tanklastwagen war mit Heizöl beladen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 11.03.2025 21:00 Uhr