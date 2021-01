Bei Autobombenanschlägen sterben in Syrien mindestens elf Menschen

Nachrichtenarchiv - 31.01.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Aleppo: In Syrien sind durch zwei Autobomben mindestens elf Menschen getötet worden. Beide Anschläge ereigneten sich im Nordwesten des Landes in der Region Nord-Aleppo. Bei dem einen Attentat kamen in der Stadt Asas laut örtlichen Medien fünf Personen ums Leben, 25 wurden verletzt. Der andere Anschlag ereignete sich nicht weit entfernt an einem Kontrollposten der Freien Syrischen Armee. Die von der Türkei unterstützte Rebellenorganisation meldete sechs Tote und vier Verletzte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2021 19:00 Uhr