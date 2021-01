Bei Australian Open sind bis zu 30.000 Zuschauer zugelassen

UN fordern Hilfe für tausende syrische Flüchtlingskinder

New York: Die Vereinten Nationen fordern mehr Unterstützung für Kinder in syrischen Flüchtlingslagern. Die Organisation sprach sich dafür aus, rund 27.000 Mädchen und Jungen aus dem Lager Al-Hol in andere Länder zu bringen. Der UN-Chef für Terrorabwehr Woronkow sagte, die Lage der Kinder dort sei schrecklich. Man habe sie ihrem Schicksal überlassen. Nun drohe die Gefahr, dass sie in den Unterkünften von Anhängern der Terrorgruppe Islamischer Staat radikalisiert werden könnten. Ähnlich äußerte sich auch die UN-Sondergesandte für Kinder und bewaffnete Konflikte, Gamba. Die psychische Gesundheit und allgemeine Entwicklung stehe auf dem Spiel. Es herrschten dramatische Bedingungen, so Gamba. (Das im Nordosten Syriens gelegene Lager ist das größte im Land. Es beherbergt nach UN-Angaben mehr als 60.000 Menschen. Mehr als 80 Prozent sind Frauen und Kinder.)

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.01.2021 09:15 Uhr