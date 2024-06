Bei Augsburg werden Menschen mit einem Hubschrauber vor den Fluten gerettet

Augsburg: In Fischach im Landkreis Augsburg haben Helfer Menschen mit einem Hubschrauber aus ihren von den Fluten eingeschlossenen Häusern gerettet. Die Bewohner hätten sich auf andere Weise nicht mehr in Sicherheit bringen können, hieß es vom Landratsamt. Helfer sind ebenfalls unterwegs, um Menschen aus umspülten Häusern zu holen. Auch ein Ortsteil von Diedorf wurde evakuiert. In Memmingen mussten ebenfalls Menschen ihre Häuser verlassen. In Kürze werden Ministerpräsident Söder und Innenminister Herrmann in Fischach erwartet. Sie wollen sich ein Bild von der Lage machen. In den Landkreisen Augsburg, Aichach-Friedberg, Neu-Ulm und Günzburg gilt der Katastrophenfall, genauso wie im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. Im Landkreis Unterallgäu wurde die Vorstufe zum Katastrophenfall ausgelöst. An mehreren Pegeln in Schwaben ist die Meldestufe 4 überschritten worden. Teilweise wurden Werte eines Jahrhunderthochwassers erreicht. Auch der Bahnverkehr in Süddeutschland ist beeinträchtigt. So fahren zwischen München, Bregenz und Zürich derzeit keine Züge.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2024 14:30 Uhr