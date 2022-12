Bei Anti-Terror-Razzia gibt es auch Festnahmen in Bayern

Nachrichtenarchiv - 07.12.2022 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ermittler haben am Morgen eine mutmaßliche Terror-Gruppe zerschlagen. 25 Personen wurden festgenommen, darunter fünf Männer aus Bayern, wie die Bundesanwaltschaft auf BR-Anfrage mitteilte. Die Gruppe aus Reichsbürgern, Querdenkern und Verschwörungsgläubigen hatte demnach einen Putsch in Deutschland geplant. Dafür sei versucht worden, vor allem Soldaten und Polizisten zu rekrutieren, so die Bundesanwaltschaft. Im Oktober hätten Angehörige des "militärischen Arms" der Gruppe außerdem Kasernen in Hessen, Baden-Württemberg und Bayern ausgekundschaftet. Es ging darum, nach dem Umsturz eigene Truppen unterzubringen. Die Razzien in elf Bundesländern laufen noch. Etwa 3.000 Polizisten und Spezialkräfte sind beteiligt. In Bayern gibt es unter anderem Durchsuchungen in München, Augsburg, Regensburg, im Raum Nürnberg und in den Landkreisen Miesbach und Freyung-Grafenau.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.12.2022 10:15 Uhr