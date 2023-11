Bei Anschlag in Ost-Jerusalem sterben zwei Menschen

Tel Aviv: Mutmaßlich palästinensische Attentäter haben an einer Bushaltestelle in Ost-Jerusalem das Feuer auf Menschen eröffnet. Wie die Polizei mitteilte, sind dabei zwei Personen getötet worden und mehrere weitere verletzt. Die beiden Attentäter seien nach der Tat von Soldaten und einem bewaffneten Zivilisten erschossen worden. Zuvor war die Feuerpause im Gaza-Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas um einen Tag verlängert worden. Das gab das israelische Militär am Morgen bekannt. In der Nacht hatte die Hamas weitere 16 Geiseln freigelassen - vier Thailänder und zwölf Israelis, unter ihnen drei deutsche Doppelstaatler. Im Gegenzug kamen aus israelischen Gefängnissen 30 palästinensische Häftlinge frei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2023 09:00 Uhr