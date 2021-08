Bei Anschlägen in Kabul werden zwölf US-Soldaten getötet

Nachrichtenarchiv - 26.08.2021 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Bei den Anschlägen in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind erheblich mehr US-Soldaten getötet worden als zunächst angenommen. Wie das amerikanische Verteidigungsministerium vor wenigen Minuten mitteilte, kamen zwölf US-Soldaten ums Leben, 15 weitere wurden verwundet. In Kabul hatte sich ein Selbstmordattentäter an einem Tor zum Flughafen inmitten von wartenden Menschen in die Luft gesprengt. In einem nahegelegenen Hotel explodierte eine weitere Bombe. In dem Gebäude hatten westliche Staaten Menschen untergebracht, die sie mit Evakuierungsflügen außer Landes bringen wollen. Nach Angaben des afghanischen Gesundheitsministeriums wurden bei den Anschlägen insgesamt 60 Menschen getötet. US-Präsident Biden sagte alle für heute geplanten Temine ab. Wann er sich zu der Entwicklung in Afghanistan äußern wird, ist noch offen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.08.2021 21:15 Uhr