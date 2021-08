Bei Anschlägen in Kabul werden 12 US-Soldaten getötet

Nachrichtenarchiv - 26.08.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Bei den Anschlägen in der afghanischen Hauptstadt sind mindestens 72 Menschen getötet worden, unter ihnen zwölf US-Soldaten. Diese Zahlen nannten Behörden in Kabul sowie das amerikanische Verteidigungsministerium. Nach dessen Angaben wurden außerdem 15 US-Militärangehörige verwundet. Der Chef des Zentralkommandos der US-Streitkräfte, General McKenzie, sagte, die Anschläge seien von zwei Selbstmordattentätern der Miliz Islamischer Staat ausgeführt worden. Kurz darauf bekannte sich die Terrororganisation zu den Taten. Geheimdienste hatten seit Tagen vor Anschlägen des Islamischen Staats gewarnt. Mehr als zehn Attentäter des IS seien in Kabul unterwegs, hieß es aus Militärkreisen. Einige von ihnen sollen die in Afghanistan herrschenden Taliban abgefangen und getötet haben. Trotz der gefährlichen Lage wollen die USA ihren Evakuierungseinsatz wie geplant bis nächste Woche weiterführen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2021 23:00 Uhr