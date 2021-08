Bei Anschlägen in Kabul werden 12 US-Soldaten getötet

Nachrichtenarchiv - 26.08.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Bei den Anschlägen in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind zwölf US-Soldaten getötet worden. 15 weitere wurden nach Angaben des amerikanischen Verteidigungsministeriums verwundet. Der Chef des Zentralkommandos der US-Streitkräfte, General McKenzie, machte die Miliz Islamischer Staat für den Doppelanschlag verantwortlich. Die USA rechneten mit weiteren derartigen Angriffen, sagte McKenzie. Trotzdem werde der Evakuierungseinsatz wie geplant zu Ende geführt. In Afghanistan halten sich noch etwa 1.000 US-Bürger auf. Sie sollen bis nächsten Dienstag ausgeflogen werden. In Kabul hatte sich ein Selbstmordattentäter an einem Tor zum Flughafen inmitten von wartenden Menschen in die Luft gesprengt. In einem nahegelegenen Hotel explodierte eine weitere Bombe. Nach Angaben des afghanischen Gesundheitsministeriums wurden bei den Anschlägen insgesamt 60 Menschen getötet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2021 22:00 Uhr