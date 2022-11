Bei Angriffen auf Kiew werden Wohnhäuser beschädigt

Nachrichtenarchiv - 15.11.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: In der Ukraine gehen die russischen Raketenangriffe auf zivile Ziele indessen weiter: In der Hauptstadt Kiew wurden Wohnhäuser getroffen und beschädigt, teilte Bürgermeister Klitschko mit. Mindestens ein Mensch soll ums Leben gekommen sein. Wie es heißt, ist die Hälfte der ukrainischen Hauptstadt derzeit ohne Strom. Berichten zufolge hat es auch in anderen ukrainischen Städten Raketenangriffe gegeben, wie in Odessa oder Charkiw. Vielerorts kam es zu Stromausfällen. Zwischenzeitlich wurde im ganzen Land Luftalarm ausgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2022 18:00 Uhr