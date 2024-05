Bei Angriff in der Ukrainesterben mindestens sechs Menschen

Charkiw: Bei russischen Angriffen auf ein Einkaufszentrum und ein Wohngebäude in Charkiw sind nach Angaben des örtlichen Gouverneurs mindestens sechs Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Der Bürgermeister der zweitgrößten ukrainischen Stadt bezeichnete die Attacken als Terrorismus. Präsident Selenskyj bat die Partnerländer erneut um weitere Ausrüstung, insbesondere Flugabwehr, um die Bevölkerung schützen zu können. Unterdessen haben die ukrainischen Truppen in der umkämpften Region Charkiw offenbar wieder die Oberhand. Präsident Selenskyj sagte, den Soldaten sei es gelungen, die Kontrolle über das Grenzgebiet zurückzugewinnen, in das die russischen Besatzer eingedrungen seien. Russland widerspricht dem allerdings. Laut staatlicher Nachrichtenagentur Tass kontrolliert das russische Militär inzwischen mehr als die Hälfte der Stadt Wowtschansk und rückt auf weitere Orte vor. Wowtschansk ist ein Brennpunkt der Gefechte in Charkiw.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.05.2024 01:00 Uhr