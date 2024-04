Bei Angriff an finnischer Schule werden mehrere Menschen verletzt

Vantaa: In der finnischen Stadt in der Nähe der Hauptstadt Helsinki sind am Morgen Schüsse in einer Schule gefallen. Laut Polizei wurden drei Kinder im Alter von 12 Jahren verletzt. Ein ebenfalls 12-jähriger Verdächtiger sei festgenommen worden. Weitere Angaben machte die Polizei nicht.

