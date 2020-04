Bei Amoklauf in Kanada sterben zahlreiche Menschen

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ottawa: In der kanadischen Provinz Nova Scotia sind bei einem Amoklauf mindestens 16 Menschen getötet worden. Auch der mutmaßliche Schütze, ein 51-jähriger Mann, ist tot. Medienberichten zufolge wurde er von der Polizei erschossen. Er soll sich als Polizist verkleidet und an verschiedenen Orten über mehrere Stunden um sich geschossen sowie Feuer gelegt haben. Das Motiv ist noch nicht bekannt. Regierungschef Trudeau sprach von einer Tragödie. Amokläufe sind in Kanada aufgrund strikterer Waffengesetze seltener als etwa in den USA.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 06:00 Uhr