Bei Amoklauf an russischer Schule gibt es mehrere Tote und Verletzte

26.09.2022 12:00 Uhr

Ischewsk: Bei einem Schusswaffenangriff in einer russischen Schule sind nach Behördenangaben mindestens neun Menschen getötet worden. Wie die Ermittler mitgeteilt haben, sind unter den Opfern fünf Kinder, zwei Lehrer und zwei Wachleute. Außerdem ist von mindestens 20 Verletzten die Rede. Die Tat ereignete sich in der Stadt Ischewsk in der Republik Udmurtien im Westen des Landes. Laut Innenministerium nahm sich der Täter nach dem Amoklauf das Leben. Die genauen Hintergründe sind unklar. In Russland gab es in den letzten Jahren häufiger Schießereien an Schulen mit vielen Toten und Verletzten.

Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2022 12:00 Uhr