Bei Amazon in Graben wird gestreikt

Selenskyj nennt Scheinreferenden in der Ukraine eine Farce

Kiew: Die Bewohner der vier von Moskau besetzten Gebiete in der Ukraine haben sich nach russischen Angaben deutlich für einen Beitritt zu Russland ausgesprochen. In Donesk sollen demnach 99,2 Prozent zugestimmt haben, in Luhansk ebenfalls mehr als 98 Prozent. Weltweit werden die Abstimmungen nicht anerkannt, weil sie unter Kriegsrecht abgehalten wurden. Der ukrainische Präsident Selenskyi spricht von einer "Farce" und kündigte die Rückeroberung der betroffenen Gebiete an. Bundeskanzler Scholz bekräftigte, Deutschland werde die Ukraine mit - so wörtlich "unverminderter Kraft" weiter unterstützen. Die USA bereiten eine UN-Resolution gegen die Scheinreferenden vor. Die Mitgliedstaaten werden darin aufgefordert, einen veränderten Status der Ukraine nicht anzuerkennen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2022 07:00 Uhr