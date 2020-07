Bei Absturz eines Ultraleichtflugzeugs in Wesel gibt es drei Tote

Corona-Infektionszahlen steigen auch in Bayern

Erlangen: Entsprechend dem Bundestrend steigt auch in Bayern die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mitgeteilt hat, gab es binnen eines Tages 140 neue Fälle. In den vergangenen Wochen lagen die Zahlen meist deutlich darunter. Mit 64 Neuinfektionen führt Oberbayern die Negativliste der Regierungsbezirke an. Unterdessen hat sich St. Wolfgang in Oberösterreich zu einem Corona-Hotspot entwickelt. In dem Urlaubsort am Wolfgangsee haben sich mindestens 29 Menschen angesteckt. Bei ihnen handelt es sich um Mitarbeiter in Tourismusbetrieben und eine Kontaktperson. Einheimische und Besucher wurden aufgefordert, zu Hause oder in den Unterkünften zu bleiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2020 18:00 Uhr