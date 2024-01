Behördengang dauert laut Umfrage im Schnitt gut zwei Stunden

Berlin: In Deutschland dauert ein Behördengang im Durchschnitt mehr als zwei Stunden. Das ergibt eine repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Demnach dauert allein die An- und Abreise fast eine Stunde, knapp 50 Minuten muss beim Amt gewartet werden und für das Anliegen selbst braucht es gut eine halbe Stunde. Das macht laut Umfrage insgesamt zwei Stunden und 21 Minuten. Dabei ist es recht egal, ob man in einer Großstadt oder in einer kleineren Stadt lebt. Nur auf dem Land muss man fast eine Viertelstunde zusätzlich einkalkulieren. Aus Sicht von Bitkom-Präsident Wintergerst muss das Ziel sein, künftig alle Behördenkontakte digital abzuwickeln.

