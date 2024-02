Behörden wollen öffentliche Beerdigung Nawalnys verhindern

Moskau: Die russischen Behörden wollen offenbar eine öffentliche Beerdigung des Oppositionspolitikers Nawalny verhindern. Seine Mutter teilte mit, man wolle ihr die Leiche nur dann für eine Bestattung herausgeben, wenn diese geheim stattfinde. Dies sei eine illegale Erpressung, so Ljudmila Nawalnaja in einem Video. Eine knappe Woche nach dem Tod ihres Sohnes in einer sibirischen Strafanstalt war ihr erlaubt worden, die Leiche ihres Sohnes zu sehen. Die Herausgabe des Körpers wurde aber nach wie vor verweigert. Angehörige des Kremlgegners fordern seit Tagen die Leiche, um die Todesursache im Rahmen einer unabhängigen Untersuchung klären zu können. Wie ein Sprecher Nawalnys mitteilte, hat die behördliche medizinische Untersuchung ergeben, dass Nawalny eines natürlichen Todes gestorben ist. Angehörige vermuten Mord als Todesursache.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.02.2024 20:15 Uhr