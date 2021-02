Behörden wollen Einreise bestimmter Berufspendler bis Dienstag klären

Nachrichtenarchiv - 14.02.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schirnding: Für bestimmte Berufspendler werden die verschärften Einreiseregeln an den Grenzen zu Tschechien und Österreich gelockert. Beim Besuch der Kontrollstelle Schirnding erklärten Ministerpräsident Söder und Innenminister Herrmann, dabei handele es sich um Pendler, die Betriebe in systemrelevanten Branchen funktionsfähig halten. Bis übermorgen sollen die Behörden sowohl in Bayern als auch in Sachsen systemrelevante Unternehmen definieren und individuelle Bescheinigungen für den Grenzübertritt ausstellen. Voraussetzung für die Einreise bleibt trotzdem ein maximal 48 Stunden alter negativer Test. Außerdem muss man sich digital vor der Einreise anmelden. Söder betonte, es sei richtig und wichtig, Tschechien und Tirol zu Virus-Mutations-Gebieten zu erklären und die Grenzen streng zu kontrollieren. Aus einer abklingenden zweiten Welle dürfe keine selbst verstolperte dritte Welle werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.02.2021 17:00 Uhr