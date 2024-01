Behörden warnen vor Unterwanderung der Bauernproteste durch Extremisten

Berlin: Im Zusammenhang mit den geplanten Bauernprotesten in der kommenden Woche beobachten deutsche Sicherheitsbehörden offenbar diverse Mobilisierungsaufrufe und Solidaritätsbekundungen von Rechtsextremisten und der Querdenker-Szene. Wie die Welt am Sonntag berichtet, hat das eine Anfrage beim Bundeskriminalamt, dem Bundesamt für Verfassungsschutz und den Verfassungsschutzbehörden der Länder ergeben. Grünen-Fraktionschefin Haßelmann rief zur Deeskalation auf. Der Bauernverband und die regionalen Organisatoren von Demonstrationen müssten sich überlegen, wie sie friedliche Aktionen und die Sicherheit von Politikern und Politikerinnen gewährleisten können, sagte Haßelmann. Am Donnerstag hatten mehrere hundert Bauern Wirtschaftsminister Habeck am Verlassen einer Fähre gehindert. Die Blockade hat parteiübergreifend Kritik ausgelöst. Auch der Bauernverband distanzierte sich. Bayerns Landwirtschaftsministerin Kaniber bezeichnete die Aktion gegen Bundeswirtschaftsminister Habeck als eine "Protestaktion wie viele andere vermutlich auch".

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.01.2024 08:45 Uhr