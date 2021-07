Behörden warnen vor Corona-Ausbreitung in Katastrophengebieten

Nachrichtenarchiv - 20.07.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mainz: Nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sehen die Behörden die Gefahr einer Corona-Ausbreitung. Das hat ein Mitglied des Corona-Kommunikationsstabs der Staatskanzlei in Mainz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Nach seinen Worten kommen zurzeit durch Hilfsaktionen und Unterbringung in Notunterkünften viele Menschen auf engstem Raum zusammen. Man müsse aufpassen, dass dies nicht zu einem Superspreader-Event wird. Das Landesgesundheitsministerium bereite in Absprache mit den betroffenen Landkreisen eine Sonderimpfaktion vor.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.07.2021 02:00 Uhr