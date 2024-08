Behörden warnen vor Brandsätzen in Luftfracht

Berlin: Deutsche Sicherheitsbehörden warnen offenbar vor Brandsätzen, die Unbekannte per Luftfracht verschicken. Die Deutsche Presseagentur berichtet über eine entsprechende Warnmeldung von Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt. Diese wissen demnach seit mehreren Wochen von Paketsendungen, die von Privatpersonen an Standorten in Europa aufgegeben worden und auf dem Weg zu ihren Adressaten in mehreren europäischen Ländern in Brand gerieten seien. Besonders ein Vorfall im Juli sorgt für Besorgnis. Damals hatte im DHL-Logistikzentrum Leipzig ein Paket Feuer gefangen, dass aus dem Baltikum stammte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2024 23:00 Uhr