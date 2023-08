Behörden von Hawaii stehen nach Bränden in der Kritik

Lahaina: Angesichts der schweren Wald- und Buschbrände auf der Insel Maui wird Kritik am Krisenmanagement laut. Viele Überlebende berichten, dass sie nicht durch Sirenen gewarnt wurden. Daten der Notfallbehörde des US-Bundesstaates Hawaii bestätigen das. Die Behörden verschickten stattdessen Alarmhinweise per Handy, Fernseher oder Radio. Deren Reichweite war aber wohl durch ausgefallene Strom- und Handynetze eingeschränkt. Die zuständige Generalstaatsanwältin kündigte an, das Krisenmanagement umfassend zu prüfen. Die Brände auf Maui sind inzwischen weitgehend unter Kontrolle. Die Zahl der Toten stieg auf 67.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.08.2023 08:15 Uhr