Behörden verbieten Verein "Königreich Deutschland"

Seit dem Morgen läuft in mehreren Bundesländern eine Razzia gegen die Gruppierung von Reichsbürgern: Nach Angaben von Bundesinnenminister Dobrindt läuft der eingetragene Verein namens "Königreich Deutschland" mit rund 1.000 Mitgliedern in seiner Ausrichtung der verfassungsmäßigen Grundordnung zuwider. Seit dem Morgen durchsuchen Polizisten in sieben Bundesländern vom Verein genutzte Gebäude; außerdem nahmen sie vier Mitglieder fest - unter ihnen den Gründer, Peter Fitzek. Der Verein wurde verboten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.05.2025 11:15 Uhr