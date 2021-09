Behörden verbieten nicht genehmigte Schule für rund 50 Schüler

EU-Kommission legt Vorschlag für einheitliche Handy-Ladebuchse vor

Brüssel: Die EU-Kommission will dem Kabelsalat in europäischen Haushalten ein Ende bereiten. Deshalb stellt sie am Mittag einen Gesetzesentwurf vor, der einheitliche Ladebuchsen in Elektrogeräten wie Smartphones und Tablets durchsetzen will. Zum Laden vieler Geräte wäre dann nur noch ein einziges Kabel notwendig. So soll auch die Menge an Elektroschrott in der EU reduziert werden. Favorit der Behörde ist der USB-C Anschluss. Außerdem sollen Kunden nicht mehr bei jedem neuen Gerät ein neues Netzteil kaufen müssen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.09.2021 09:45 Uhr