Behörden testen flächendeckend Warnsysteme

Berlin: Ein Probealarm hat am Vormittag - am bundesweiten Warntag - in ganz Deutschland Handys und Sirenen schrillen lassen. Ausgelöst wurde die Warntöne um 11:00 Uhr vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn. Bürgerinnen und Bürger erhielten über das Cell Broadcast System einen Alarmton. Verbreitet wurde DER auch über Radio- und Fernsehsender und auf Stadtinformationstafeln. Mit dem bundesweiten Warntag soll getestet werden, wie viele Menschen vor Gefahren im Ernstfall informiert werden würden. Die aktuellen Zahlen liegen noch nicht vor. Beim ersten Warntag 2020 gab es massive technische Probleme. Dies und auch die Erfahrungen während der verheerenden Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Juli 2021 führten zu organisatorischen und technischen Verbesserungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.09.2023 11:45 Uhr