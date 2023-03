Behörden stellen Ermittlungen zu Missbrauchsgutachten ein

Meldungsarchiv - 21.03.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Das Münchner Missbrauchsgutachten, das bundesweit für Aufsehen gesorgt hat, führt zu keinen neuen strafrechtlichen Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft erklärte, viele der Vorwürfe seien verjährt, Ermittlungen bereits abgeschlossen oder keine ausreichenden Beweise vorhanden. So ließen sich auch Vorwürfe gegen den verstorbenen Papst Benedikt nicht erhärten. Als damaliger Münchner Erzbischof Ratzinger war er in zwei Fällen als Beschuldigter wegen Beihilfe geführt worden. Auch die Razzien in den Gebäuden des Erzbistums vor gut einem Monat brachten demnach keine neuen Erkenntnisse. Es habe Hinweise auf ein Geheim-Archiv mit brisanten Unterlagen gegeben. Der sogenannte Giftschrank sei aber bereits 2011 aufgelöst - die Unterlagen zu den Personalakten gegeben worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2023 13:00 Uhr