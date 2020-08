Behörden stellen Ergebnisse von Corona-Tests in Mamming vor

Nachrichtenarchiv - 02.08.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mamming: Nach dem Corona-Ausbruch in zwei Betrieben in der niederbayerischen Stadt informieren die Behörden am Mittag über die Ergebnisse der durchgeführten Reihentests. Nachdem 232 Mitarbeiter eines Gemüsehofs positiv auf das Virus getetstet worden waren, wurden die Saisonarbeitskräfte aller 26 Betriebe im Landkreis Dingolfing-Landau getestet. Bei einem wurden gestern 27 Corona-Infizierte festgestellt und isoliert. Nach Angaben des Landratsamts besteht für die Bürger kein erhöhtes Ansteckungsrisiko.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2020 13:00 Uhr