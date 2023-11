Behörden sehen steigende Gefahr eines Vulkanausbruchs auf Island

Reykjavík: Die Wahrscheinlichkeit eines Vulkanausbruchs auf Island steigt weiter. Das meldet der isländische Wetterdienst, der auch für Vulkan-Warnungen zuständig ist. Die Zahl und die Intensität der Erdbeben in dem betroffenen Gebiet in der Nähe der Hauptstadt Reykjavík haben zwar nicht mehr zugenommen. Fachleute gehen aber davon aus, dass Magma weiter aufsteigt und sich der Oberfläche nähert. Bewohner der Kleinstadt Grindavík durften vorübergehend in den evakuierten Ort zurückkehren, um Haustiere und wichtige Gegenstände mitzunehmen.

