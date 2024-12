Behörden sehen keine konkrete Anschlagsgefahr bei Festnahme in Augsburg

Augsburg: Der Christkindlesmarkt der Stadt war nach Worten von Bayerns Innenminister Herrmann nicht in akuter Gefahr. Die Sicherheitsbehörden hätten keine Hinweise darauf, dass der festgenommene 37-jährige Iraker konkrete Anschlagspläne hatte. Der Asylbewerber war vorgestern in einer Gemeinschaftsunterkunft in Augsburg aufgegriffen worden. Er sitzt in Abschiebehaft. Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt wegen Terrorfinanzierung gegen ihn. Wie ein Sprecher sagte, wird dem 37-Jährigen zudem vorgeworfen, gewaltverherrlichende Videos der Terrormiliz IS verbreitet zu haben. Die Zeitung "Die Welt" hatte berichtet, dass der Mann einen Anschlag auf den Augsburger Christkindlesmarkt geplant und den Markt dafür ausgespäht habe. Innenminister Herrmann betonte, es gebe derzeit keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung bayerischer Christkindlmärkte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2024 13:00 Uhr